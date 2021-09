Hàng trăm người dân Hà Nội xếp hàng mua bánh trung thu

Chủ tịch UBND phường Thuỵ Khuê Nguyễn Quang Ngọc cho biết, tình trạng người dân xếp hàng đông diễn ra thường xuyên vào mỗi dịp Trung thu.

"Phường thường xuyên nhắc nhở đảm bảo an ninh, tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch Covid-19, phường yêu cầu chủ cơ sở phải tuân thủ đảm bảo an toàn".

Chỉ khi đảm bảo giãn cách, chính quyền mới đồng ý cho chủ cơ sở mở bán bánh trung thu