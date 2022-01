Hàng trăm mảnh đinh "bẫy" người đi đường trên quốc lộ

Chiều 18/1, 2 nhân viên Công ty cổ phần đầu tư phát triển hạ tầng IDICO phát hiện phần chân cầu vượt Tỉnh lộ 10 (phường Tân Tạo, quận Bình Tân), hướng về ngã tư An Sương có hàng trăm mảnh đinh hình thoi nghi do "đinh tặc" rải nên kéo xe hút đinh ra gom để đảm bảo an toàn cho người dân.

Mảnh đinh hình thoi được rải trên cầu vượt Tỉnh lộ 10 (Ảnh: Hoàng Thuận).

Ghi nhận, đoạn đường chưa được 50 m nhưng có hàng trăm mảnh đinh hình thoi được rải dày đặc ở mặt đường. Trong đó, nhiều mảnh đinh còn vết cắt mới tinh.