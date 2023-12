Hàng trăm gốc mai nở trước Tết khiến nhà vườn lao đao

Theo chủ vườn, trước tình hình hoa mai nở sớm đồng loạt, khả năng năm nay sẽ lỗ đậm.

"Các gốc mai khách gửi chăm sóc hàng năm có thể thu tiền công từ 10-15 triệu đồng/gốc, nhưng năm nay hoa nở sớm, không còn đẹp nữa buộc phải giảm giá. Giá mai bán ra và mai cho thuê khả năng bị ảnh hưởng cao, nhưng vẫn phải chờ bán dịp Tết mới biết được thiệt hại bao nhiêu", ông Sáu Hoàng cho hay.

Tại vườn mai Phát Minh Thắng (phường Thạnh Lộc, quận 12), hiện có khoảng 1.000 gốc mai đủ kích cỡ đang được chăm sóc, chờ bán dịp Tết Giáp Thìn này.

Theo chủ vườn, cách đây khoảng 2 tuần mai cũng bắt đầu nở hoa, tuy nhiên do chăm sóc đúng cách và có kinh nghiệm từ các năm trước nên hạn chế được tối đa việc hoa nở rộ.

"So với các năm trước, năm nay hoa nở nhiều hơn một chút, tuy nhiên may mắn là do cách chăm sóc tốt nên hoa ở vườn nở ít hơn một số nhà vườn khác, vì vậy không ảnh hưởng nhiều tới hiệu suất của vườn", chị Nga nói.