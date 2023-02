Hàng trăm báo cáo cầu cứu về nạn buôn bán thịt chó mèo

Bà Phan Thanh Dung, Chuyên viên tư vấn chiến dịch tại Đông Nam Á của FOUR PAWS, cho biết: “Mặc dù trang công cụ hiện chỉ cho phép công chúng lựa chọn một trong hai khu vực báo cáo là Quảng Nam và Đà Nẵng, nhưng chúng tôi đã nhận được một số lượng đáng kể báo cáo ở các tỉnh thành khác.

Điều này cho thấy sự quan tâm rộng rãi của công chúng đối với trang công cụ, cũng như mong muốn chấm dứt nạn buôn bán thịt chó và mèo tại Việt Nam. Vì vậy chúng tôi mong Chính phủ sớm có biện pháp xử lý thích đáng để ngăn chặn vấn nạn này".



Trước đó, tháng 12/2021, UBND TP Hội An, Quảng Nam đã ký biên bản ghi nhớ với tổ chức FOUR PAWS cam kết loại bỏ việc sử dụng thịt chó và mèo trên địa bàn.



Việc ký thỏa thuận giữa TP Hội An và FOUR PAWS nhằm cải thiện phúc lợi vật nuôi thông qua các chương trình tiêm chủng và loại trừ bệnh dại, giúp ngăn dịch bệnh bùng phát. TP Hội An là địa phương đầu tiên của Việt Nam cam kết chấm dứt nạn buôn bán thịt chó, mèo.

Tháng 10/2022, UBND tỉnh Quảng Nam đã phê duyệt khoản viện trợ không hoàn lại từ tổ chức FOUR PAWS nhằm tài trợ cho dự án Xây dựng Hội An trở thành thành phố du lịch thân thiện, không tiêu thụ thịt chó, mèo và hỗ trợ loại trừ bệnh dại.