Hàng Tết nhiều, sức mua tăng

Tại nhiều chợ truyền thống như An Đông, Bình Tây, Tân Định, Bà Chiểu… khách đến chợ tuy không đông bằng Tết Nguyên đán trước, nhưng các tiểu thương cho hay, họ đẩy mạnh kênh bán hàng online. Vừa kiểm tra gần cả trăm ký mứt các loại vừa nhập, vừa liên tục nghe điện thoại để báo giá, nhận đơn hàng khách đặt, chị Ánh (quầy hàng bánh kẹo Ngọc Ánh) ở chợ Bình Tây cho biết: “Trước đây bạn hàng đến tận nơi mua nhưng giờ dịch, đi lại khó khăn nên chủ yếu bán hàng qua mạng. Tôi kết nối Zalo, Facebook với khách để chào hàng và sẽ giao tận nơi sau khi “chốt đơn”. Trong nội thành thành phố thì mình có người giao, còn ở các tỉnh thì mình gửi nhà xe. Nhờ đó, bánh mứt Tết vẫn được tiêu thụ với số lượng khá, dù khách không đến mua sắm trực tiếp”.

Bà Huỳnh Thị Kim Thanh, Giám đốc AEON Tân Phú chia sẻ, theo ghi nhận, lượng khách tại các trung tâm bách hóa tổng hợp và siêu thị của AEON Việt Nam có tăng nhưng không đông như cùng kỳ những năm trước. Một phần do nhiều người đã về quê từ trước hoặc còn e ngại ra ngoài khi dịch bệnh ở một số nơi vẫn phức tạp. Tuy nhiên, giá trị giỏ hàng và số lượng sản phẩm trong một lần mua của khách hàng có xu hướng tăng so với cùng kỳ năm 2021.

Từ sau khi mở cửa trở lại, 3 chợ đầu mối tại TPHCM đã đạt gần 100% công suất. Đại diện chợ đầu mối nông sản Thủ Đức dự báo, cao điểm từ 22 đến 27 tháng Chạp, lượng hàng nhập chợ tăng mạnh so với ngày thường với khoảng 4.500-6.800 tấn hàng/đêm, trong đó trái cây chủ lực là bưởi, xoài, mãng cầu, thanh long với lượng mỗi loại khoảng 250-400 tấn/đêm. Từ 22 tháng chạp chợ sẽ hoạt động 24/24 giờ để hỗ trợ nhu cầu mua bán tăng cao.

PGS.TS Phạm Khánh Phong Lan, Trưởng Ban quản lý An toàn thực phẩm (ATTP) TPHCM cho biết, để kiểm tra ATTP Tết, thành phố thành lập 11 đoàn kiểm tra chuyên ngành để giám sát các doanh nghiệp sản xuất, chế biến, nhập khẩu thực phẩm lớn như bánh mứt kẹo, xúc xích, giò, chả…; các chợ đầu mối, siêu thị, trung tâm thương mại; các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn thành phố.

Chợ đầu mối Hóc Môn chia sẻ, đã có gần 100% thương nhân kinh doanh rau củ, trái cây và 95% thương nhân kinh doanh thịt heo tham gia bán hàng. Sản lượng rau, thịt, trái cây… về chợ hiện đạt khoảng 95% so với dịp này năm trước, khoảng 2.200 tấn hàng/ngày đêm. “Giá cả các mặt hàng (kể cả thịt heo) tương đương hoặc giảm nhẹ so với cùng thời điểm Tết năm ngoái. Do thời điểm này nhiều bếp ăn, nhà trẻ chưa hoạt động trở lại, lưu thông giữa TPHCM và các tỉnh, thành cũng chưa mạnh nên nguồn hàng đủ để cung ứng từ nay đến Tết. Dự báo từ ngày 23 tháng Chạp, sức mua tại chợ mới thật sự bật lên”- ông Nguyễn Văn Tiển, Phó giám đốc chợ đầu mối Hóc Môn cho biết.

Ở góc độ doanh nghiệp, ông Trương Chí Thiện, Tổng giám đốc Công ty thực phẩm Vĩnh Thành Đạt nhận định: “Riêng mặt hàng trứng năm nay rất dồi dào, đảm bảo không thiếu hàng, giá cả ổn định. Riêng trong 2 ngày 28 và 29 âm lịch, chương trình sẽ giảm giá thêm để hỗ trợ công nhân sắm tết muộn, cụ thể giá trứng gà sẽ giảm còn 2.600 đồng/quả, trứng vịt còn 3.200 đồng/quả”.