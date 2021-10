Hàng quán ăn uống bán tại chỗ ở TP.HCM: không rượu bia, máy lạnh

Theo tờ trình của Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP.HCM gửi UBND TP.HCM về bộ tiêu chí đánh giá hoạt động an toàn trong phòng chống dịch COVID-19 đối với cơ sở dịch vụ ăn uống trên địa bàn, các cơ sở hoạt động trong lĩnh vực phải thực hiện nghiêm túc những quy định về an toàn thực phẩm, quy định về phòng chống dịch và đạt 6 tiêu chí.

Hàng quán ăn uống bán tại chỗ ở TP.HCM không bán rượu bia, mở máy lạnh. Ảnh: NN

Đáng chú ý, tiêu chí số 6 quy định cơ sở dịch vụ ăn uống phục vụ tại chỗ không sử dụng máy điều hòa nhiệt độ trong không gian kín; không bán rượu, bia. Khách ăn uống tại chỗ phải bảo đảm thực hiện đúng theo hướng dẫn của ngành y tế trong công tác phòng chống dịch COVID-19.