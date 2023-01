Hãng phim hoạt hình Việt Nam được bồi thường trong vụ tranh chấp bản quyền tại Nga

Vụ tranh chấp bản quyền giữa giữa eOne và Sconnect diễn ra từ tháng 11/2021, khi eOne liên tục đánh bản quyền các video Wolfoo trên YouTube.

Diễn biến mới nhất của vụ tranh chấp bản quyền giữa hai bộ nhân vật hoạt hình Wolfoo (do Sconnect Việt Nam sở hữu) và Peppa Pig (do Entertainment One UK Limited tại Vương Quốc Anh – gọi tắt là eOne hay EO sở hữu) vừa được Sconnect Việt Nam thông tin.

Trước đó, ngày 10/11/2022, Thẩm phán của Tòa án thành phố Moscow (Liên bang Nga) đã ra phán quyết chấp nhận một phần yêu cầu của Sconnect Việt Nam về việc thu án phí trong vụ án dân sự số 3-473/2022. Cụ thể, Tòa án sẽ thu từ nguyên đơn là eOne và trả lại cho bị đơn là Sconnect số tiền 240.000 RUB. Đây là số tiền bồi thường cho một phần chi phí mà Sconnect phải bỏ ra để tham gia vụ kiện do eOne đệ đơn lên Tòa án Moscow vào tháng 1/2022.