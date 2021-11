Hãng Pfizer ra thời hạn điều chế vắc xin chống biến thể mới

“Trong trường hợp biến thể ‘né tránh’ vắc xin phòng Covid-19 xuất hiện, Pfizer và BioNTech hy vọng có thể phát triển và sản xuất vắc xin phù hợp chống lại biến thể đó trong khoảng 100 ngày. Điều này còn phụ thuộc vào sự chấp thuận từ các cơ quan quản lý”, tờ Sputnik trích dẫn một phần thông cáo chung của Pfizer/BioNTech đăng trên trang Fox Business, cho biết.

Thông cáo trên được đưa ra chỉ vài giờ sau khi phát ngôn viên hãng dược phẩm BioNTech nói rằng, họ “chờ có thêm dữ liệu từ các cuộc xét nghiệm trong hai tuần tới, và những dữ liệu đó sẽ cung cấp thêm thông tin liệu Omicron có phải là biến thể ‘né tránh’ hệ miễn dịch của cơ thể hay không”.



Ở một diễn biến khác, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) trước đó cùng ngày đã đặt tên cho biến thể B.1.1.529 là Omicron, và xếp nó vào nhóm lây nhiễm cao gây lo ngại.



“Các quốc gia cần tăng cường các nỗ lực giám sát và giải trình tự để hiểu rõ hơn về các biến thể của Covid-19 hiện nay, cũng như báo cáo các trường hợp nhiễm biến thể Omicron cho WHO thông qua cơ chế Các Điều lệ Y tế Quốc tế (IHR)”, thông cáo đăng trên trang web của WHO hôm 26/11, nêu rõ.