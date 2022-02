Hàng nghìn người sập bẫy web đầu tư tài chính nuôi cá koi, săn kim cương

Ngày 18/2, Công an tỉnh Quảng Ninh thông tin, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao, Công an tỉnh Quảng Ninh đã chủ trì phối hợp với Phòng 6, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao, Bộ Công an và một số đơn vị nghiệp vụ liên quan triệt phá nhóm đối tượng chuyên lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đường dây này có 4 người, gồm 3 người trú tại TP Móng Cái, Quảng Ninh là: Mạc Văn Lai (sinh năm 1983, trú tại xã Vĩnh Thực) giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu; Trần Thị Minh (sinh năm 1993), Trần Văn Quân (sinh năm 1995, đều trú tại xã Vĩnh Trung) và Lê Ngọc Hoàng Anh (sinh năm 1999, trú tại thị trấn Nghĩa Đàn, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An).

Đối tượng Mạc Văn Lai cầm đầu đường dây lừa đảo.

Đánh vào lòng tham

Cuối tháng 11/2021, chị Lê T.H. (36 tuổi trú tại TP Hạ Long, Quảng Ninh) gửi đơn trình báo đến cơ quan công an về việc đầu tư tiền bị lừa. Theo đó, chị được một người giới thiệu tham gia đầu tư tài chính vào trang web vuonlanrongnghe.net với lợi nhuận cao và đảm bảo an toàn. Không những thế, chị H. còn được người này gửi ảnh chụp hóa đơn của những lần rút tiền trước đó và gửi chị đường link bằng chính mã giới thiệu của mình.

Theo chị H., trang web này khuyến khích người chơi khi kể cả không có tiền, mỗi một ngày bạn vào điểm danh đã được 5.000 đồng. Đương nhiên những người chơi sẽ không vào đó chỉ để kiếm 5.000 đồng.

"Chính vì thế nên ban đầu tôi chỉ đầu tư gói nhỏ nhất là 55 nghìn, sau 1 ngày đã có lãi và việc rút tiền cũng rất nhanh, chỉ trong vòng một phút nên tôi tin tưởng và đầu tư tiếp 500.000 đồng", chị H. cho biết.