Hàng nghìn người dân đang bị cô lập, chia cắt do mưa lũ

Chiều 13/9, ông Thò Bá Rê, Phó Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn, Nghệ An - cho biết, do ảnh hưởng của mưa lũ, đến chiều 13/9, địa phương này còn khoảng 20 bản làng thuộc 4 xã gồm: Chiêu Lưu, Bảo Nam, Bảo Thắng và Hữu Lập bị cô lập do sạt lở đất, nước sông làm chia cắt.

"Hiện nay thời tiết không còn mưa, tuy nhiên, do nhiều tuyến đường bị sạt lở, tắc cục bộ nên người dân ở 20 bản thuộc 4 xã nói trên chưa thể lưu thông ra bên ngoài", ông Rê cho biết.

Một nhà dân ở xã Chiêu Lưu bị đất đá sạt lở buộc phải tháo dỡ (Ảnh: Đ.T).

Cũng theo ông Rê, ngoài những bản làng đang bị cô lập, còn có 5 điểm trường gồm: Trường Mầm non, Tiểu học thuộc xã Chiêu Lưu và 3 trường Mầm non, Tiểu học, THCS của xã Bảo Nam do bùn đất tràn vào sân trường, chưa thể khai giảng.

"Huyện đang chỉ đạo lực lượng chức năng đẩy nhanh tốc độ để khai thông các tuyến đường đang bị chia cắt, phục vụ lưu thông cho người dân. Các xã thuê máy xúc, huyện điều động thêm 2 máy để hỗ trợ thông đường. Trong ngày mai (14/9), sẽ cố gắng thông tuyến cho bà con đi lại. Riêng đoạn nước suối chia cắt ở xã Chiêu Lưu và Hữu Lập không có cách nào khác để khắc phục. Chúng tôi đang tìm mọi cách để tiếp cận các hộ dân bị cô lập", ông Rê cho biết thêm.