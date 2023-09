Hàng nghìn ngôi nhà ở Nghệ An bị ngập, nhiều thủy điện xả lũ

Trong các ngày 25-27/9, toàn tỉnh Nghệ An có mưa to, có nơi mưa đặc biệt to trong đêm 26/9 và rạng sáng 27/9. Lượng mưa đo được 200-350mm, có nơi hơn 350mm. Lũ trên các sông ở Nghệ An đang lên.

Your browser does not support the video tag. Thủy điện Bản Vẽ xả lũ (Video: Minh Thanh).