Hàng nghìn khán giả đội mưa xem Tuấn Hưng - Duy Mạnh

Cảm ơn ông trời đã đưa mây đi để chúng ta có thể cùng hát với nhau mà không bị mưa ướt”,Tuấn Hưng nói với khán giả của đêm nhạc Anh em kết đoàn. Anh cùng Duy Mạnh hát ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão lũ, ngày 21/9 tại Tam Đảo, Vĩnh Phúc. Thời tiết bất lợi vẫn không ngăn được tình cảm của khán giả dành cho hai ca sĩ. Khi Tuấn Hưng hát Tìm lại bầu trời, cả một rừng flash đã được thắp lên để cổ vũ ca sĩ.

Khán giả chứng kiến Duy Mạnh - Tuấn Hưng "kết đoàn" giúp sức cho đồng bào khi hoạn nạn. Ảnh: Trọng Tài. Kế đó, Duy Mạnh bước ra sân khấu bày tỏ niềm hạnh phúc vì sự hiện diện của khán giả. Anh tâm sự: “Tất cả những gì mình làm đều phải vừa vui vừa có lợi. Vui nhưng hướng về bà con bão lũ, chúng ta đoàn kết với nhau. Niềm tự hào dân tộc của người Việt mình rất đặc biệt, chúng ta có thể mâu thuẫn cá nhân nhưng khi đồng bào bị tổn thương chúng ta sẽ gạt hết tất cả để cùng đoàn kết vì mục đích chung”.

Mưa gió không ngăn nổi khán giả lặn lội lên Tam Đảo xem Anh em kết đoàn. Ảnh: Trọng Tài. Chương trình được chú ý ngoài việc hai ca sĩ đều có nhiều bản hit, còn phải kể đến mối quan hệ đặc biệt giữa hai người trong hơn một thập kỷ qua.

Khán giả háo hức chờ đón khoảnh khắc hai ca sĩ đứng chung sân khấu. Ảnh: Trọng Tài. Tuấn Hưng và Duy Mạnh có lúc “không nhìn mặt nhau” vì những hiểu nhầm do những phát ngôn qua lại thông qua mạng xã hội. Cho đến năm 2023 khi Tuấn Hưng trực tiếp gọi điện làm hòa với tác giả Hãy về đây bên em. Để đánh dấu sự ấm lên của mối quan hệ, Duy Mạnh lập tức tặng Tuấn Hưng bài Thì đừng giận nhau nữa nhé.

Khán giả nhỏ tuổi trải nghiệm xem ca nhạc trong mưa. Ảnh: Trọng Tài. Mặc dù trang trí không cầu kỳ, sân khấu Anh em kết đoàn mang dáng dấp của một chương trình quy mô. Lượng khán giả ước chừng hàng nghìn người.

Đêm diễn thu hút hàng nghìn khán giả. Nhiều người di chuyển từ nơi khác đến vừa xem show vừa lưu trú tại khu du lịch Tam Đảo khiến phòng khách sạn bỗng khan hiếm. Như vậy chương trình không chỉ quyên góp được 3 tỷ đồng cho các nạn nhân của cơn bão YAGI mà còn kích cầu du lịch cho Tam Đảo.

Đôi bạn Vân Anh, Thu Hà vừa từ Hà Nội đến Tam Đảo vào lúc 18h để thưởng thức show. Ảnh: Trọng Tài Đêm nhạc có các mức vé từ 500.000 đồng tới 3,5 triệu đồng. Tuy nhiên theo ghi nhận của phóng viên, có trường hợp vé hạng 1,2 triệu đồng do phe bán ra chỉ còn 600.000 đồng. Theo Tiền Phong