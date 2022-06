Hàng nghìn "hố bom" trên tuyến đường huyết mạch của Đắk Nông

Việc di chuyển của các phương tiện từ xe ô tô đến xe gắn máy đều rất khó khăn.

Anh Nguyễn Văn Dũng ở xã Đắk Drô (Krông Nô) cho biết: "Việc khắc phục tạm thời không mang lại hiệu quả khiến người dân ở đây rất khổ. Chúng tôi đã nhiều lần kiến nghị, chỉ mong sao cơ quan chức năng sẽ sửa chữa cố định từng đoạn đường, được đoạn nào thì chắc chắn, an toàn đoạn đó, bởi ngày nào cũng có người bị tai nạn té ngã, thậm chí có người phải nhập viện khâu vá vết thương".

Có đường nhưng thiếu kênh thoát nước?

Phần lớn người dân đều cho rằng, một trong những nguyên nhân khiến cho tuyến đường hư hỏng nhanh là do hệ thống thoát nước kém. Mỗi khi mưa to, nhiều đoạn đường bị ngập sâu. Không chỉ gặp phải tình trạng xe chết máy do ngập nước, việc xuất hiện, tồn tại nhiều vũng nước lớn trên đường đã gây ra rất nhiều vụ tai nạn giao thông. Thậm chí, một số vị trí, nước ngang đầu gối người lớn.