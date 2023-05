Hàng nghìn du khách nô nức trẩy hội Tràng An

Ngày 7/5, Lễ hội Tràng An năm 2023 đã khai mạc tại Khu Du lịch sinh thái Tràng An thuộc Quần thể danh thắng Tràng An, tỉnh Ninh Bình.

Thực hiện nghi lễ rước thuyền rồng vào khu hành lễ. Ảnh: Đức Phương - TTXVN Lễ hội Tràng An còn được dân gian biết đến là Lễ hội Thánh Quý Minh Đại Vương. Đây là lễ hội truyền thống của địa phương, được tổ chức thường niên nhằm tri ân và tưởng nhớ đức Thánh Quý Minh Đại Vương, các đời Vua Trần cùng các bậc tiền nhân có công trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước, phù trợ quốc thái dân an, cầu mưa thuận gió hòa. Thực hiện nghi lễ rước kiệu vào khu hành lễ tại đền Suối Tiên. Ảnh: Đức Phương – TTXVN Thực hiện nghi lễ dâng hương tại đền Suối Tiên. Ảnh: Đức Phương – TTXVN Theo nhiều tài liệu sử sách, Thánh Quý Minh Đại Vương là một vị tướng trấn ải Sơn Nam, thời Vua Hùng Vương thứ 8. Ông là người đã góp công lớn để giữ gìn và bảo vệ dân tộc. Môt tiết mục văn nghệ đặc sắc dọc tuyến đường thủy vào khu hành lễ. Ảnh: Đức Phương - TTXVN Sau nhiều năm tổ chức với quy mô nhỏ gọn nhằm thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, năm nay, Lễ hội Tràng An được tổ chức với quy mô lớn hơn với sự tham dự của đông đảo nhân dân và du khách thập phương. Tuy nhiên, dù được tổ chức lớn, nhỏ theo từng điều kiện, Lễ hội Tràng An luôn giữ được bản sắc văn hóa truyền thống. Môt tiết mục văn nghệ đặc sắc dọc tuyến đường thủy vào khu hành lễ. Ảnh: Đức Phương - TTXVN Tham dự lễ hội Tràng An, sau khi xuống thuyền tại bến thuyền Tràng An, các đại biểu và du khách thực hiện nghi lễ rước thuyền rồng và thực hiện nghi lễ rước nước theo nghi thức cổ truyền. Đa sắc mầu các dân tộc tại Lễ hội Tràng An. Ảnh: Đức Phương - TTXVN Trên tuyến đường thủy dẫn vào khu hành lễ chính tại khu vực Đền Suối Tiên, du khách sẽ được hòa mình vào những làn điệu văn hóa, văn nghệ dân gian truyền thống, đặc sắc các vùng miền trên cả nước. Lễ hội Tràng An đã tái hiện những nét chính lịch sử nước ta qua các triều đại Đinh, Lê, Lý, Trần tại mảnh đất Cố đô Hoa Lư. Nơi đây từng là căn cứ địa chống giặc ngoại xâm với thành là núi, đường là sông, cung điện là hang động. Lễ hội thu hút rất đông du khách. Ảnh: Đức Phương – TTXVN Lễ hội là dịp giáo dục các thế hệ phát huy truyền thống yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc và tinh hoa đoàn kết dân tộc Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đức Phương