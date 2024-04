Hàng ngàn người tham dự Lễ hội Tháp Bà Ponagar

Trước đó, vào ngày 28/4 hàng ngàn người từ các địa phương khác nhau đi về dự lễ, khiến cho khu vực cầu Xóm Bóng kẹt xe. Theo thông tin từ ban tổ chức, lễ hội năm nay có hơn 100 đoàn hành hương với hơn 5.000 người đăng ký tham gia; trong các ngày diễn ra lễ hội, sẽ có khoảng 100.000 lượt khách hành hương, người dân, du khách đến khu di tích Tháp Bà Ponagar.

Lễ hội Tháp Bà Ponagar năm 2024 được nâng tầm lên cấp độ cao hơn và do UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức quy mô lớn hơn và nhiều chương trình được chuẩn bị, đầu tư có chiều sâu. Khu vực dâng lễ được thiết kế che mát cho các đoàn thuận lợi. Những ngày diễn ra Lễ hội Tháp Bà mở cửa tự do, an ninh được bảo đảm.