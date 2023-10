Hàng loạt xe khách bị phạt sau khi dân chụp ảnh 'chạy rùa bò' gửi CSGT

Tài xế T. lý giải, thời gian qua, các xe ghép, xe Limousine hoạt động rất nhiều khiến cho ô tô khách chạy tuyến cố định gặp khó khăn. Nếu các chủ xe khách không dừng đỗ, đón khách dọc đường thì không đủ chi phí vận hành và khách quay lưng lại với nhà xe.

"Mỗi lần bị phạt như thế này chúng tôi phải nộp số tiền gần 3 triệu đồng, tài xế bị tước giấy phép lái xe đến 2 tháng, chủ xe lại phải nộp phạt cho tài xế và thuê lái xe khác chạy", tài xế T. cho biết.

Đại úy Triệu Quang Tú, cán bộ Đội CSGT số 6 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) cho biết, từ khi Công an TP Hà Nội áp dụng tiếp nhận tin báo thông qua Zalo của Phòng CSGT, các đội địa bàn nhận được nhiều tin phản ánh của người dân về vi phạm trật tự an toàn giao thông.

"Tôi đánh giá đây là kênh thông tin hữu ích, giúp cho lực lượng CSGT xử lý có hiệu quả hơn với các vi phạm trật tự an toàn giao thông. Bởi lực lượng chức năng không thể túc trực 24/24h trên đường và còn nhiều tuyến, địa bàn chưa được lắp camera phạt nguội thì mỗi thông tin, hình ảnh của người dân phản ánh là một camera trên đường", Đại úy Triệu Quang Tú nói.

Cũng theo Đại úy Triệu Quang Tú, việc tiếp nhận phản ánh qua tin báo không chỉ để xử lý vi phạm mà còn góp phần răn đe các tài xế chấp hành pháp luật tốt hơn. Hoạt động này như nhắc nhở các tài xế vi phạm rằng mọi hành vi không tuân thủ pháp luật sẽ luôn bị giám sát.