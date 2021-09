Hàng loạt website sàn giao dịch BO trong hệ sinh thái Wefinex bị chặn

“Vừa qua, chúng tôi đã có báo cáo lãnh đạo Bộ Công an, để tiếp tục phối hợp với công an địa phương xác minh, xử lý các vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật theo quy định. Đặc biệt là pháp luật hình sự, với các trường hợp lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhà đầu tư.

Câu hỏi đặt ra là vì sao trên địa bàn toàn quốc lại có nhiều người tham gia như vậy trong khi truyền thông đã liên tục cảnh báo và có nhiều vụ án đã được triệt phá? Theo Thiếu tá Triệu Mạnh Tùng, hiện nay, do tình hình dịch bệnh, các kênh đầu tư phát sinh lợi nhuận bị hạn chế, vì thế các đối tượng lợi dụng việc lợi nhuận cao đánh vào tâm lý nhà đầu tư. Đồng thời, áp dụng mô hình đa cấp thì sẽ rất dễ lan truyền, mọi người có thể mời gọi người thân, bạn bè cùng tham gia. Ngoài ra, việc thiếu hiểu biết khi cập nhật thông tin, dù nhiều lần các cơ quan chức năng cảnh báo, nhưng nhiều người không nghĩ sẽ rơi vào trường hợp của mình.

Thứ ba, sử dụng công cụ truyền thông làm chim mồi, đưa ra các cá nhân điển hình có thành công lớn, cuộc sống giàu sang, có nhiều tài sản có giá trị để thu hút sự chú ý của mọi người. Sau khi hút được số lượng tiền đủ lớn, các đối tượng sẽ can thiệp vào hệ thống cơ sở dữ liệu để tạo ra tỷ lệ thắng thua theo ý muốn và cuối cùng là chiếm đoạt tài sản.

Thứ nhất, giới thiệu là sàn được cấp phép bởi các quốc gia lớn như Mỹ, Anh, Úc,... nhưng hầu hết là do các đối tượng trong nước thực hiện, các giấy phép đăng trên website đều được mua giá rẻ ở các quốc gia được coi là thiên đường thuế, hoặc tự photoshop làm giả.

Trao đổi về vấn đề này, Thiếu tá Triệu Mạnh Tùng, Trưởng phòng 6, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) cho biết, tình hình hoạt động của các san giao dịch BO trong thời gian qua rất phức tạp, xuất hiện ở các địa phương, lợi dụng sự thiếu hiểu hiểu biết của người dân trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Đa số những sàn giao dịch dạng này đều vi phạm pháp luật và hầu hết người đầu tư đều bị các đối tượng tác động vào hệ thống để chiếm đoạt tài sản. Các phương thức phổ biến như:

Với các sàn giao dịch khác, căn cứ vào quy định pháp luật có liên quan, Luật An ninh mạng và các Nghị định của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật An ninh mạng, chúng tôi sẽ có biện pháp của cơ quan chuyên trách bảo vệ an ninh mạng nhằm thực hiện ngăn chặn với các sàn giao dịch có dấu hiệu vi phạm”, Thiếu tá Triệu Mạnh Tùng nhấn mạnh.

Mặt khác, để hạn chế tối đa các vụ lừa đảo, vị Thiếu tá cũng đưa ra một số kiến nghị như sau:

Một là, Nhà nước cần tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý với các loại hình kinh doanh mới, đặc biệt với sự phát triển của Fintech như hiện nay. Trong đó có các quy định về pháp lệnh ngoại hối cần sửa đổi, cũng như hoạt động về chứng khoán quốc tế.

Hai là, các hoạt động kinh doanh tiền ảo và tài sản ảo đến nay vẫn chưa có hành lang pháp lý cụ thể và cần thiết phải sớm có quy định trong lĩnh vực này.

Ba là, tiếp tục đấu tranh xử lý các trường hợp điển hình, mang tính răn đe và ngăn chặn trên diện rộng, để các đối tượng không có cơ hội tổ chức, thực hiện hành vi lừa đảo.

Bốn là, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan truyền thông, tuyên truyền phổ biến kiến thức cho người dân, tránh tham gia vào những hoạt động vi phạm pháp luật như đã nêu.

(Theo Diễn đàn doanh nghiệp)