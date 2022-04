Hàng loạt trẻ em ở một số nước bị viêm gan không rõ nguyên nhân

Theo CNN, quan chức y tế bang Alabama đưa ra tuyên bố riêng ngày 15/4 về việc họ đang điều tra các ca trẻ em bị viêm gan giai đoạn nặng từ tháng 11/2021 đến nay.

Trong tuyên bố của mình, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết họ loại trừ viêm gan A, B, C và E là nguyên nhân gây ra hàng loạt ca bệnh ở Anh. Tại Mỹ, nguyên nhân phổ biến nhất khiến trẻ phải nhập viện là viêm gan A, B, C. Cũng theo WHO, nCoV và adenovirus cũng được phát hiện trong một số trẻ bị viêm gan.

Nhiều trẻ em bệnh nặng, phải ghép gan

WHO lần đầu tiên xác định được 10 trường hợp bị viêm gan trong độ tuổi 11 tháng tuổi đến 5 tuổi ở khắp miền trung Scotland, Vương Quốc Anh, vào ngày 5/4. Đáng nói, tất cả trẻ này trước đó không có tiền sử viêm gan, sức khỏe ổn định.

Khi điều tra sâu hơn, tính đến ngày 8/4, giới chức y tế phát hiện tổng cộng 74 trẻ bị viêm gan, gồm cả 10 ca nói trên. Đặc biệt trong đó, 6 trẻ em ở Anh bị bệnh nặng đến mức phải ghép gan. Dù vậy, may mắn là đến 11/4, chưa trẻ em nào tử vong.