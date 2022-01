Hàng loạt trang web chính phủ Ukraine bị tin tặc tấn công, chưa có nhóm nào nhận trách nhiệm

Nguồn minh họa

Cơ quan an ninh Ukraine đang nỗ lực khắc phục hậu quả của cuộc tấn công. Hiện chưa có nhóm nào nhận trách nhiệm và một cuộc điều tra đang được tiến hành.

Sau sự cố, dù không chỉ đích danh cũng như cho biết còn quá sớm để khẳng định ai đứng đằng sau, song Bộ Ngoại giao Ukraine cũng nhấn mạnh Nga từng liên quan tới các cuộc tấn công tương tự trước đây.

Trong khi đó, ông Josep Borrell, Đại diện cấp cao phụ trách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) cùng ngày lên án cuộc tấn công mạng nhằm vào Ukraine đồng thời cho biết Ủy ban an ninh và chính trị EU cùng các đơn vị an ninh mạng sẽ nhanh chóng nhóm họp để tìm cách hỗ trợ Kiev. Ông Borrell cho biết: "Chúng tôi sẽ huy động mọi nguồn lực để giúp Ukraine giải quyết cuộc tấn công mạng này".

Tấn công mạng diễn ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán giữa Nga và phương Tây về tình hình Ukraine không đạt tiến triển. Trong khi Hoa Kỳ cảnh báo nguy cơ căng thẳng leo thang thì Nga cho biết, đối thoại vẫn tiếp tục nhưng đang đi vào ngõ cụt.