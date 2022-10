Hàng loạt trạm xăng dầu ở miền Tây ngừng bán, sinh hoạt người dân đảo lộn

"Vừa đi vừa lo xe hết xăng. Mình chỉ dự trù xe đi khoảng 3km là dư ra đến cây xăng, mà giờ đi qua 3 cây xăng rồi, khéo phải dắt bộ", người đàn ông nói.

Dù chỉ thông báo hết xăng nhưng nhiều cửa hàng đóng cửa luôn mà không bán dầu (Ảnh: Nguyễn Cường).

Hỗ trợ thương nhân đảm bảo ổn định lượng xăng dầu

Trước tình hình nhiều cây xăng ở các tỉnh miền Tây đóng cửa do lỗ, ngày 9/10, Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu (NSH Petro - trụ sở chính đặt tại Thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, Hậu Giang), có công văn gửi Bộ Công thương và các cơ quan liên quan, để báo cáo tình hình nhập khẩu và phân phối xăng dầu trong quý III/2022.

Theo báo cáo, NSH Petro đang gặp khó khăn bởi tình trạng mua hàng giá cao, bán giá thấp nhưng công ty không để thiếu hụt xăng dầu trong hệ thống phân phối. Đồng thời, NSH Petro cũng hỗ trợ các thương nhân nhằm đảm bảo ổn định lượng xăng dầu để phục vụ sản xuất nông nghiệp, tiêu dùng tại các tỉnh thành ĐBSCL.

Trung bình, mỗi ngày Tổng kho xăng dầu Trà Nóc xuất từ 100-120 xe bồn giao các tỉnh từ Tiền Giang đến Cà Mau.

Ông Mai Văn Huy, Chủ tịch HĐQT NSH Petro cho biết, trong quý III/2022, NSH Petro đã mua từ Nhà máy lọc dầu Dung Quất (Quảng Ngãi) 5.932 m3 xăng RON 92 và 17.160 m3 dầu DO; mua của Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn (Thanh Hóa) 6.921 m3 xăng RON 95, 6.922 m3 xăng RON 92 và 6.889 m3 dầu DO. Song song đó, NSH Petro còn nhập khẩu 21.943 m3 condensate, 2.726 m3 MTBE để sản xuất xăng RON 95, xăng RON 92 , dầu DO cung ứng kịp thời cho thị trường.

Ông Hà Ngọc Thường, Phó Chủ tịch HĐQT, kiêm Giám đốc Chi nhánh NSH Petro Cần Thơ cho biết, hiện kho của đơn vị luôn dự trữ đủ hàng, sản lượng xăng dầu trong kho khoảng 50.000m3 (tương đương 40 triệu lít ). Trung bình, mỗi ngày Tổng kho xăng dầu Trà Nóc xuất từ 100-120 xe bồn giao các tỉnh từ Tiền Giang đến Cà Mau (trong đó xăng chiếm sản lượng nhiều nhất).