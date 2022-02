Hàng loạt quan chức bị khởi tố vì Việt Á: Sai phạm mang tính hệ thống

Dư luận đặt ra câu hỏi: Việt Á "tầm cỡ" như thế nào mà có thể liên kết hàng loạt quan chức từ Trung ương đến địa phương, cũng như khiến nhiều lãnh đạo bị khởi tố đến như vậy? Theo thông tin từ Bộ Công an, Việt Á đã cung ứng kit xét nghiệm Covid-19 cho CDC và các cơ sở y tế khác của 62 tỉnh, thành trên cả nước với doanh thu gần 4.000 tỉ đồng. Tiền "hoa hồng" Việt Á chung chi khoảng 800 tỷ đồng. Khám xét và điều tra các bị can thuộc công ty Việt Á, lực lượng chức năng đã phong tỏa, kê biên nhiều tài khoản, sổ tiết kiệm của Phan Quốc Việt và các đối tượng trị giá trên 320 tỉ đồng, 100.000 USD, 20 bất động sản...

Chỉ trong thời gian ngắn, hàng loạt quan chức từ Trung ương đến địa phương của Bộ Y tế và Bộ Khoa học Công nghệ đã bị khởi tố, hoặc bị bắt vì liên quan đến vụ "nâng khống" giá kit của Công ty Việt Á. Trong đó có các cán Bộ như: Nguyễn Nam Liên, Vụ trưởng vụ Kế hoạch tài chính, Bộ Y tế; Nguyễn Minh Tuấn, nguyên Vụ trưởng vụ Trang thiết bị và Công trình y tế; Trịnh Thanh Hùng, Phó vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế kỹ thuật, Bộ Khoa học và Công nghệ; Giám đốc CDC 5 tỉnh Hải Dương, Nghệ An, Bình Dương, Bắc Giang, Thừa Thiên Huế...

Được thành lập từ năm 2007 với vốn đăng ký chỉ 80 triệu đồng, công ty Việt Á do bị can Phan Quốc Việt làm chủ tịch. Sau 6 lần đăng ký thay đổi thông tin doanh nghiệp, Công ty Việt Á đã có vốn điều lệ lên tới 1.000 tỉ đồng vào tháng 10/2017. Tuy nhiên, bị can Phan Quốc Việt chỉ nắm giữ 10,2% cổ phần của công ty.

Một mình Phan Quốc Việt không thể "hô biến" đề án sử dụng 19 tỷ đồng tiền ngân sách (Nghiên cứu chế tạo bộ sinh phẩm RT-PCR và real-time RT-PCR phát hiện chủng virus Corona) thành một tài nguyên để kinh doanh, đội giá lên nhiều lần. Một mình Phan Quốc Việt cũng không thể gây sức ép để hàng loạt CDC các tỉnh phải ký hợp đồng với Việt Á, để rồi nhiều Giám đốc CDC vướng vòng lao lý.