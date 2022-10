Hàng loạt ô tô đi vào làn khẩn cấp trên Vành đai 3 bị CSGT ghi hình

Tình trạng ô tô đi vào làn dừng khẩn cấp đã giảm

Chiều 3/10, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT, Bộ Công an) cho biết, sau 2 tuần (từ 20/9- 3/10), lực lượng CSGT (thuộc Cục CSGT và Phòng CSGT Công an Hà Nội) sử dụng xe mô tô tuần lưu trên tuyến cầu Thanh Trì – Vành đai 3 để phòng, chống ùn tắc và bảo đảm trật tự an toàn giao thông đã có kết quả tích cực.

Cụ thể, từ 20- 28/9, CSGT đã phát hiện, ghi hình 48 trường hợp xe vi phạm. Trong đó, có 37 xe con, 4 xe tải và 7 xe khách vi phạm các lỗi như: Đi vào làn dừng xe khẩn cấp (44 trường hợp); Dừng, đỗ không đúng nơi quy định (4 trường hợp).

Lực lượng CSGT đã hỗ trợ giải quyết 43 xe bị hư hỏng, sự cố và phối hợp giải quyết 8 vụ tai nạn giao thông.