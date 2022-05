Hàng loạt ngôi sao phải trả giá

Kwak Geum Ju, giáo sư tâm lý học tại Đại học Quốc gia Seoul, cho biết trên The Korea Herald: “Quá khứ bạo lực học đường của hàng loạt người nổi tiếng bị phanh phui xuất phát từ việc nạn nhân vẫn chịu tổn thương. Họ muốn chữa lành những ân oán và vết thương mà họ đã phải chịu đựng trong quá khứ. Họ yêu cầu một lời xin lỗi”.

Làn sóng phẫn nộ không giới hạn trong cộng đồng thể thao. Giữa năm 2021, hàng loạt tài khoản cho biết họ từng bị những người nổi tiếng bắt nạt khi còn đi học. Soojin (cựu thành viên nhóm nhạc nữ (G)I-DLE), Mingyu (Seventeen), ca sĩ Kim So Hye, diễn viên Park Hye Soo, Kim Dong Hee, Kim Ji Soo, Cho Byung Kyu... bị chỉ trích.

Tuy nhiên, theo diễn biến mới nhất, người tố cáo (tạm gọi là A) thông qua công ty luật tuyên bố tung thêm bằng chứng nếu HYBE tiếp tục khẳng định Kim Ga Ram vô tội.

Ngoài ra, nhiều tài khoản khác cũng lên tiếng tố cáo nữ ca sĩ 17 tuổi trong những ngày qua. Đại diện của Bộ Giáo dục Hàn Quốc cho biết việc Kim Ga Ram bị xử phạt ở mức 5 từ ủy ban bạo lực học đường là nghiêm trọng.

Do đó, công chúng nghi ngờ HYBE và yêu cầu công ty này đuổi Kim Ga Ram khỏi nhóm Le Sserafim. Người hâm mộ cũng quay lưng và liên tục viết bài đòi loại bỏ Kim Ga Ram.

Ngày 24/5, hãng truyền thông Money Today tiết lộ một thí sinh của Show Me The Money 10 bị trừng phạt vì hành vi bắt nạt học đường. Danh tính của rapper không được tiết lộ do anh là trẻ vị thành niên (13 tuổi).

Theo tin tức của Money Today, rapper đã lạm dụng nạn nhân trong 6 tháng. Rapper cười nhạo hoàn cảnh nghèo khó của nạn nhân. Nạn nhân tố cáo rapper đánh vào đầu và chân anh. Rapper thừa nhận dùng bút chì đâm vào chân nạn nhân nhưng phủ nhận việc đánh vào đầu.

Money Today cho biết thêm nạn nhân cũng phải đối mặt với vấn đề lạm dụng tình dục.

Sự việc của Kim Ga Ram và rapper nói trên đang đẩy làn sóng tức giận của công chúng với tình trạng bạo lực học đường tại Hàn Quốc lên cao.

Nỗi đau của các nạn nhân

Lee Jeong Hee - giáo viên tại Healing Center Haemalgum, một tổ chức dành cho nạn nhân bạo lực học đường - cho biết phản ứng của công chúng đối với vấn đề này đã thay đổi rất nhiều trong những năm qua. Lý do là công chúng đã có nhận thức đúng đắn hơn về nỗi đau mà nạn nhân bạo lực học đường phải gánh chịu.

Do đó, khán giả ngày càng gay gắt và không dung tha với những nghệ sĩ có quá khứ bạo lực học đường.