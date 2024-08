Hàng loạt mẫu xe tiếp tục giảm giá lên đến hàng trăm triệu đồng

Báo cáo của Tổng cục Thống kê cho thấy, trong tháng 7 có 44.400 xe bao gồm cả xe sản xuất trong nước và xe nhập khẩu được đẩy vào thị trường Việt Nam, tăng tăng 3,4% so với tháng 6.

Tổng cục Thống kê cũng cho biết, đã có sự chênh lệch đáng kể giữa xe nhập khẩu và xe lắp ráp trong nước.

“Trong tháng 7, số lượng xe lắp ráp trong nước đạt 27.400 chiếc, giảm 50% so với tháng 6, số lượng xe nhập khẩu đạt 17.000 xe, tăng hơn 1.500 xe so với tháng 6. Đây cũng là mức tăng cao nhất tính từ đầu năm của xe nhập khẩu về Việt Nam”, Tổng cục Thống kê cho biết.

Trong khi đó, báo cáo bán hàng của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cho thấy, doanh số bán hàng của toàn thị trường trong tháng 7 đạt 28.920 xe, bao gồm xe 22.847 du lịch; 5.857 xe thương mại và 215 xe chuyên dụng.

Trong đó doanh số xe du lịch tăng 15%; xe thương mại giảm 9%, xe chuyên dụng tăng 1% so với tháng trước. Đáng chú ý, doanh số bán của xe lắp ráp trong nước đạt 13.788 xe, tăng 6% so với tháng trước và doanh số xe nhập khẩu nguyên chiếc là 15.132 xe, tăng 11% so với tháng trước.

“Tính chung trong 7 tháng qua, tổng doanh số bán hàng toàn thị trường tăng 1% so với 2023, trong đó xe du lịch tăng 1%; xe thương mại tăng 3% và xe chuyên dụng giảm 1% so với năm 2023. Điều đáng nói, doanh số bán hàng của xe lắp ráp trong nước đã giảm 12% trong khi xe nhập khẩu tăng 19% so với cùng kì năm ngoái”, VAMA nhận định.

Mặc dù nhiều chính sách ưu đãi về giảm giá, giảm lệ phí trước bạ nhưng tháng 8 là thời điểm khá trầm lắng nhất của thị trường xe Việt khi người tiêu dùng vẫn “nín lặng chờ thời” để được hưởng ưu đãi lệ phí trước bạ đối với dòng xe sản xuất, lắp ráp trong nước và đang trong thời điểm của tháng Ngâu, tháng mà người tiêu dùng Việt hầu như không mua bán.

Do vậy, dù nhiều chỉnh sách giảm giá để kích cầu tiêu dùng, nhưng hầu hết các hãng xe cũng như đại lý không kỳ vọng vào sức mua của thị trường Việt trong tháng này.