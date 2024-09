Hàng loạt cổ phiếu bị cảnh báo, doanh nghiệp của ông Bùi Thành Nhơn bị nêu tên

Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HoSE) vừa công bố loạt quyết định đưa các cổ phiếu vào diện cảnh báo do doanh nghiệp chậm nộp báo cáo tài chính soát xét bán niên 2024 quá thời gian quy định. Cổ phiếu NVL của CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc Nova (Novaland) do ông Bùi Thành Nhơn làm chủ tịch, bị đưa vào diện cảnh báo kể từ ngày 23/9. HoSE cho biết, Novaland chậm nộp báo cáo tài chính soát xét bán niên 2024 quá 15 ngày so với thời hạn quy định Trước đó, ngày 10/9, HoSE thông báo, Novaland chậm nộp báo cáo tài chính soát xét bán niên 2024 quá hạn 5 ngày, cổ phiếu NVL bị đưa vào diện chứng khoán không đủ điều kiện ký quỹ. Ngày 13/9, CTCP NovaGroup, cổ đông lớn nhất của Novaland, công bố bán 3 triệu cổ phiếu NVL, nhằm cân đối đầu tư và hỗ trợ cơ cấu nợ. Sau giao dịch, tỷ lệ sở hữu của NovaGroup tại Novaland từ 346,9 triệu cổ phiếu xuống còn 343,9 triệu cổ phiếu (tương đương 17,63%). Theo báo cáo tài chính quý II/2024 của Novaland, doanh thu đạt 1.550 tỷ đồng, tăng hơn 50% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt hơn 945 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ hơn 684 tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu đạt hơn 2.248 tỷ đồng, tăng gần 35% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt hơn 344 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ gần 1.100 tỷ đồng. Novaland cho biết, tình hình kinh doanh khởi sắc chủ yếu do doanh thu tài chính tăng so với năm trước. Ngoài trường hợp của NVL, dịp này, HoSE cũng đưa cổ phiếu DLG của CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai và RDP của CTCP Rạng Đông Holding vào diện cảnh báo kể từ ngày 23/9, với lý do chậm công bố báo cáo tài chính soát xét bán niên 2024 quá 15 ngày so với quy định. Ngày 30/8, Đức Long Gia Lai đã thông báo xin hoãn công bố báo cáo tài chính riêng và hợp nhất soát xét 2024. Doanh nghiệp cho biết, ngày 10/7, HĐQT đã ban hành quyết định về việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính trong năm 2024. Tại CTCP Rạng Đông Holding, HoSE cũng có văn bản nhắc nhở về việc chưa công bố báo cáo tài chính riêng và soát xét bán niên 2024. Kết phiên giao dịch ngày 16/9 cổ phiếu NVL đạt 11.200 đồng/cp, DLG đạt 1.840 đồng/cp, RDP đạt 2.540 đồng/cp.