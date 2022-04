Hàng loạt cán bộ sai phạm, bị kỷ luật liên quan vụ kit xét nghiệm của Việt Á

Liên quan vụ nâng khống kit xét nghiệm COVID-19 của Công ty Việt Á, đến nay Cơ quan điều tra Bộ Công an, Bộ Quốc phòng đã khởi tố gần 30 bị can. Trong đó, nhiều bị can là lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) các tỉnh, lãnh đạo cấp vụ thuộc các bộ, ngành.

Đặc biệt, tại kỳ họp thứ 13, Uỷ ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương đã quyết định thi hành kỷ luật với nhiều lãnh đạo Học viện Quân y, trong đó có cấp tướng.

Kỷ luật loạt lãnh đạo Học viện Quân y

Đầu tháng 3/2022, Cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Thượng tá Hồ Anh Sơn - Phó Giám đốc Viện Nghiên cứu y dược học quân sự - Học viện Quân y về tội “Tham ô tài sản” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Đại tá Nguyễn Văn Hiệu - Trưởng phòng Trang bị, vật tư Học viện Quân y về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu, gây hậu quả nghiêm trọng".

Tại kỳ họp thứ 12 diễn ra từ ngày 2 đến 4/3, UBKT Trung ương nhận thấy, Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện Quân y đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc của cấp ủy; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, để một số cán bộ, lãnh đạo Học viện vi phạm nghiêm trọng các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng trong quá trình đề xuất, tổ chức thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ cấp quốc gia nghiên cứu chế tạo bộ sinh phẩm xét nghiệm COVID-19 phục vụ công tác phòng, chống dịch và việc mua sắm vật tư, kít xét nghiệm từ Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á.