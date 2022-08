Hàng loạt biệt thự biển ở Hội An cháy phòng dịp 2/9

Trước nhu cầu vẫn tăng cao, bà Kate cho hay, khu nghỉ dưỡng đã bắt đầu tăng giá phòng từ đầu tháng 8, lên 15% so với tháng 6, 7.

Bà Kate Jones - Giám đốc truyền thông Anantara Hoi An Resort (TP. Hội An, tỉnh Quảng Nam), ngày 29/8 cho biết, hai tháng trở lại đây, lượng khách đến với khu nghỉ dưỡng đã tăng khoảng 20-30% so với tháng 5 và 6.

Tổng quản lý La Siesta Hoi An Resort & Spa (TP. Hội An) Vương Đình Mạnh chia sẻ, khoảng thời gian tháng 7 và 8, số lượng khách đến nghỉ tại resort rất đông so với trước Tết. “Thời điểm đó, khu nghỉ dưỡng của chúng tôi đã đạt khoảng 75% công suất phòng", ông Mạnh cho hay.

Từ giữa tháng 8, khách nội địa đặt phòng ít hơn, tập trung chủ yếu là khách Hàn Quốc, Úc và khách châu Âu. Nhìn chung hoạt động tại resort vẫn tạm ổn, nhưng vẫn kém so với trước dịch 20-30% cả về công suất và giá.

Dịp nghỉ lễ 2/9 này, 50% trong tổng số 137 phòng tại resort đã được đặt.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP. Hội An (Quảng Nam) Nguyễn Văn Lanh, như mọi năm, vào dịp lễ Quốc khánh 2/9, địa phương sẽ miễn, giảm vé cho các đoàn khách trong cả nước. Cùng với đó, TP cũng tổ chức các chương trình “Người Hội An du ngoạn Hội An” trong cao điểm dịp lễ 2/9 để nhân dân Hội An có thể đi thăm thú, khám phá, trải nghiệm... và sự kiện festival sinh vật cảnh năm 2022