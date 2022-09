Hàng loạt án mạng đau lòng từ súng tự chế

Nguyên nhân vụ nổ súng được xác định do Dương Minh Tuyền và Hồ Văn Khoa có mâu thuẫn với nhau từ trước, nhiều lần chửi, thách thức nhau trên mạng xã hội. Cả hai hẹn nhau chiều 4/1 về ăn cỗ tân gia nhà ông T. và giải quyết mâu thuẫn.

Do Khoa không về được, Tuyền tiếp tục livestream trực tiếp xúc phạm, thách thức Khoa. Khoa rủ Lã Văn Linh (SN 1999, ở thôn 6, xã Ba Trại, Ba Vì, Hà Nội) về Thanh Miện và gây ra vụ việc trên.

Chiếc xe của Dương Minh Tuyền bị Hồ Văn Khoa nhắm bắn.

"Thử súng" làm chết nam sinh viên Khoảng 21h30 ngày 30/10/2020, đối tượng Tính cùng 5 người bạn ngồi uống nước tại quán nước trước cửa số nhà 33, ngõ 26 phố Võ Văn Dũng (phường Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội).

Quá trình ngồi uống nước nói chuyện, Nguyễn Xuân Tính khoe với các bạn về việc mới mua được khẩu súng đẹp. Khoe xong, Tính đi bộ về nhà lấy súng và đạn, mang ra quán nước cho mọi người xem. Sau đó, Tính đứng trước nhà số 33, cầm súng ngắm qua ống ngắm, hướng nòng súng ngắm vào gờ tường ở phía thềm nhà số 30 và bóp cò bắn một phát.

Cùng lúc đó, anh N.Đ.A. đang ngồi chờ bạn gái làm việc trong cửa hàng tại nhà số 24, ngõ 26, phố Võ Văn Dũng. Anh N.Đ.A. bị trúng đạn súng hơi, gục xuống đất. Tính nghe thấy tiếng người kêu tại phía sau gờ tường vị trí ngắm bắn nên bỏ súng xuống và chạy đến kiểm tra rồi cùng mọi người đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Sau đó, Tính đến Công an quận Đống Đa đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội. Khuya cùng ngày, anh N.Đ.A. không qua khỏi do thương tích nặng.

Tính giao nộp súng và hàng trăm viên đạn. Đối tượng này khai khoảng đầu năm 2020, tìm và đặt mua 2 khẩu súng bắn đạn thạch (đạn nở) qua mạng Internet với giá khoảng 3 triệu đồng. Sau khi mua được súng, Tính cất giấu tại nơi ở của mình.

Nơi nạn nhân trúng đạn (dấu đỏ khoanh tròn) cách vị trí Nguyễn Xuân Tính thử súng hơn 30m.

Ngồi trong ô tô chĩa súng bắn giang hồ đất Cảng Hơn 2 năm trước tại Hải Phòng, một vụ nổ súng cũng từng gây rúng động dư luận khi nạn nhân là ông T.T.L. (tức L. “Nam”), một tay giang hồ từng có một tiền án về tội “Đe dọa giết người”, nhiều tiền sự và có quan hệ xã hội phức tạp.

Theo cơ quan công an, do có mâu thuẫn trong sinh hoạt từ trước và nghi ngờ ông .L. cho người theo dõi làm hại gia đình mình nên khoảng cuối năm 2019, Vũ Quốc Long (SN 1969, thường trú tại phường Đông Hải 1, Hải An, Hải Phòng) mua súng bắn đạn hơi.