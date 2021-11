Hàng lậu "tấp nập" từ cửa khẩu Tây Ninh đổ về TPHCM

Your browser does not support the audio element.

Ngày 18/11, Công an huyện Bến Cầu (tỉnh Tây Ninh) đã tạm giữ hình sự ông Trần Thiền (sinh năm 1997, ngụ tỉnh Khánh Hòa) về hành vi vận chuyển hàng cấm.

Theo cơ quan công an, 8h ngày 18/11, Cảnh sát giao thông Tây Ninh đang tuần tra trên địa bàn xã An Thạnh (huyện Bến Cầu), phát hiện ô tô biển số 61A-765.34 có nhiều dấu hiện khả nghi.