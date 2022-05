Hàng không xin giảm 50% phí hạ, cất cánh hết năm 2022 với bay nội địa

Theo dự báo, sản lượng hành khách trong năm 2022 ước đạt từ 42 - 47 triệu lượt, tăng 170 - 200% so với năm 2021, nhưng vẫn giảm trên 40% so với năm 2019.

Tính riêng thị trường nội địa, lượng hành khách nội địa vận chuyển trong năm 2022 ước đạt từ 33 - 35 triệu lượt khách giảm từ 6 - 10% so với năm 2019. Sản lượng hàng hoá vận chuyển đạt 1,524 triệu tấn hàng hoá, tăng 16,4% so với năm 2021 và tăng 21,2% so với năm 2019.

Theo Cục Hàng không Việt Nam, thị trường hàng không nội địa có thể phục hồi từng bước, nhưng còn nhiều khó khăn, dự kiến đến hết năm 2022, sản lượng vận chuyển hành khách nội địa đạt gần về mức năm 2019, thời điểm trước khi xảy ra dịch COVID-19.

Riêng thị trường quốc tế sẽ cần một thời gian dài để phục hồi, dự kiến năm 2022 sản lượng vận chuyển hành khách quốc tế giảm 72 - 80% so với năm 2019.

Với tỷ trọng doanh thu, lợi nhuận của các hãng hàng không chủ yếu đến từ thị trường vận chuyển quốc tế thì dự kiến năm 2022, hoạt động kinh doanh của các hãng hàng không vẫn tiếp tục gặp khó khăn.

Thêm vào đó, tình hình bất ổn về kinh tế, chính trị trên thế giới giai đoạn vừa qua khiến giá nhiên liệu tăng đột biến, gây sức ép nặng nề lên chi phí của các hãng hàng không.

Hòa Bình