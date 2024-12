Hàng không Việt Nam xem xét bài học từ tai nạn máy bay Hàn Quốc

Bên cạnh việc gửi thư chia buồn, nhà chức trách hàng không Việt Nam theo dõi sát các tai nạn máy bay của Hàn Quốc và Azerbaijan để rút ra bài học trong công tác an toàn. Trong thư chia buồn gửi lãnh đạo Cơ quan Hàng không dân dụng Hàn Quốc ngày 29/12, Cục trưởng Cục Hàng không Đinh Việt Thắng viết: "Tôi rất đau buồn khi nghe tin về vụ tai nạn máy bay nghiêm trọng tại Hàn Quốc". Lãnh đạo ngành hàng không Việt Nam đã gửi lời chia buồn, đồng thời hy vọng các đồng nghiệp Hàn Quốc sẽ vượt qua khó khăn và nhanh chóng hồi phục sau vụ tai nạn. Máy bay của Jeju Air tiếp đất bằng bụng trước khi trượt khỏi đường băng và nổ tung (Ảnh cắt từ clip). Trao đổi với phóng viên Dân trí, một cán bộ Cục Hàng không Việt Nam cho biết, Phòng Tiêu chuẩn an toàn bay của Cục đang theo dõi sát thông tin tai nạn máy bay của Azerbanjan và Hàn Quốc. Vị này cho biết theo thông lệ, khi xảy ra các tai nạn hàng không quốc tế, nhà chức trách hàng không Việt Nam đều nhắc nhở tất cả hãng bay tăng cường kiểm soát an ninh - an toàn, dù bình thường lĩnh vực này luôn được kiểm soát chặt. "Với hàng không lúc nào cũng phải thận trọng ở mức tối đa, thông qua việc tuân thủ đúng quy trình khai thác và bảo dưỡng, không bao giờ được phép chủ quan. Bất kỳ sự cố, tai nạn ở quốc gia khác cũng là bài học cho toàn ngành", cán bộ Cục Hàng không Việt Nam khẳng định. Đơn cử, từ sau vụ máy bay MH17 của Malaysia Airlines bị bắn rơi tại Ukraine vào năm 2014, Cục Hàng không Việt Nam đã chỉ đạo việc thiết lập đường bay tránh khu vực chiến sự, đưa vào chính sách của ngành. Cục Hàng không Việt Nam cũng đang chờ đợi kết quả điều tra của 2 vụ tai nạn để tiến hành bình giảng, đánh giá, từ đó rút ra bài học trong việc đảm bảo an toàn bay. Hiện, không có hãng bay nào tại Việt Nam khai thác 2 dòng máy bay vừa gặp nạn là Boeing 737 và Embraer 190. Trước đó, chỉ trong 5 ngày, ngành hàng không thế giới ghi nhận 2 vụ tai nạn máy bay với hậu quả thảm khốc. Hôm 25/12, một máy bay Embraer 190 của Azerbaijan chở 67 người đã bị rơi tại Kazakhstan khiến 38 người chết. Qua quá trình điều tra, lãnh đạo Azerbaijan khẳng định chiếc máy bay đã bị trúng tên lửa đất đối không. Đến ngày 29/12, máy bay Boeing 737 của hãng hàng không Jeju Air đã gặp sự cố không thể bung càng đáp khi hạ cánh xuống sân bay Muan (Hàn Quốc). Chiếc máy bay tiếp đất bằng bụng, trượt khỏi đường băng và nổ tung. Vụ tai nạn khiến 179 người chết.