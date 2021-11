Hãng dược Nhật Bản bắt đầu thử nghiệm vắc xin Covid-19 tại Việt Nam

Thử nghiệm lâm sàng sẽ được tiến hành ở 2 nhóm, trong đó một nhóm được tiêm vắc xin Covid-19, nhóm còn lại được tiêm giả dược. Thử nghiệm này nhằm mục đích đưa “vắc xin protein tái tổ hợp” vào danh sách vắc xin được WHO công nhận, ông Isao Teshirogi cho biết tại cuộc họp báo bàn về doanh thu của công ty. Shionogi là hãng dược đi đầu trong phát triển vắc xin Covid-19 ở Nhật Bản.



Giám đốc điều hành của Shionogi, ông Isao Teshirogi.

Vị giám đốc điều hành cũng cho biết, Việt Nam đã đồng ý tổ chức thử nghiệm để đổi lại là việc chuyển giao công nghệ cho chúng ta. Công ty này cũng sẽ kiểm tra tính an toàn và hiệu quả của loại vắc xin này so với các vắc xin của Pfizer, Moderna và AstraZenaca. Hãng này cũng sẽ kiểm tra hiệu quả của nó khi được tiêm nhắc lại.



Vắc xin protein tái tổ hợp sử dụng các tế bào côn trùng biến đổi gen để tạo ra các bản sao của pretein đột biến Covid-19. Một công nghệ tương tự cũng được sử dụng bởi Novavax, Sanofi và GSK trong quy trình phát triển vắc-xin của họ.



Hang Shionogi hi vọng sẽ nhận được sự chấp thuận của các cơ quan quản lý Nhật Bản và dự kiến sẽ cung cấp loại vắc xin ngừa Covid-19 này ở Nhật Bản vào cuối tháng 3 năm sau, ông Teshirogi cho biết.



Hãng Shionogi cũng đang phát triển một loại thuốc điều trị Covid-19 dạng uống và bắt đầu thử nghiệm giai đoạn 2/3 tại Nhật Bản hồi tháng 9. Các thử nghiệm điều trị ở Singapore, Việt Nam, Hàn Quốc và Vương quốc Anh dự kiến sẽ bắt đầu sớm nhất là trong tháng này. Hơn 90% các trường hợp thử nghiệm có thể là ở ngoài Nhật Bản, vì có chưa đến 300 trường hợp ca mắc Covid-19 mới ở Nhật Bản mỗi ngày.



Ông Teshirogi cho biết, thử nghiệm ở Singapore, nơi có 3.000 - 4.000 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 mỗi ngày mặc dù hơn 80% dân số được tiêm chủng đầy đủ, sẽ cung cấp những thông tin mang tính tầm nhìn hữu ích cho Nhật Bản, quốc gia cũng có hơn 70% dân số được tiêm chủng đầy đủ.



Loại thuốc uống của Shionogi có khả năng ức chế protease - một loại enzym cần thiết cho quá trình nhân đôi của virus. Các hãng dược Mỹ bao gồm Merck cũng đang phát triển thuốc uống điều trị Covid-19. Thuốc của hang này nhắm vào tiêu diệt polymerase, một loại enzyme khác được sử dụng để tạo ra các bản sao của virus.



Hãng Shinogi đặt mục tiêu sẽ nộp đơn xin phê duyệt theo quy định tại Nhật Bản vào cuối năm nay.