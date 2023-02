Hàng chục tỷ đồng Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca nhận chạy án sẽ xử lý thế nào?

Công an tỉnh Quảng Ninh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh tạm giam với nguyên Giám đốc Công an TP Hải Phòng Đỗ Hữu Ca về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nguyên Giám đốc Công an TP Hải Phòng Đỗ Hữu Ca. Ảnh: CAND

Trước đó, vào tối 20/2, nguồn tin của VietNamNet xác nhận, ông Đỗ Hữu Ca, nguyên Giám đốc Công an TP Hải Phòng nhận tiền của người khác để chạy án. Số tiền này được xác định lên đến hàng chục tỷ đồng.

Theo nguồn tin, cơ quan điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đang làm rõ vụ "Mua bán trái phép hóa đơn" nhằm mục đích trốn thuế. Trong quá trình điều tra, cơ quan công an phát hiện ra việc nhận tiền chạy án, từ đó đã làm việc với ông Đỗ Hữu Ca.