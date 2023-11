Hàng chục ô tô 'bất động' xếp hàng nằm chờ cứu hộ ở Huế

Từ ngày 13 đến 16/11, miền Trung mưa to do ảnh hưởng của không khí lạnh và nhiễu động gió đông trên cao. Tâm mưa là Thừa Thiên Huế. Huyện Nam Đông và một số nơi của huyện Phú Lộc có mưa đặc biệt to, với lượng mưa phổ biến 600-900mm. Có nơi cao hơn 1.000mm như Xuân Lộc, Phú Lộc.

Ngay trong đêm 14/11, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế đã phát đi cảnh báo khẩn khi mực nước sông Hương ở Kim Long lên mức báo động III (3,5m).

Theo báo cáo nhanh của Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, từ 13/11 đến 16/11, mưa lớn làm hơn 17.000 căn nhà ở Thừa Thiên Huế bị ngập.