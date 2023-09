Hàng chục người khiêng quả bom 'khủng' còn kíp nổ lên đồi tiêu hủy

Ngày 29/9, Ban Công binh (Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An) phối hợp Ban Chỉ huy Quân sự xã Tiền Phong, Ban chỉ huy Quân sự huyện Quế Phong (Nghệ An) tiến hành hủy nổ thành công một quả bom còn nguyên kíp nổ tại đồi Mường Him thuộc xã Tiền Phong.

Lực lượng chức năng vô hiệu hóa ngòi nổ quả bom để tiêu hủy (Ảnh: Tr. Kiên).