Hàng chục nghìn hồ sơ ùn ứ, trả lại: Thuế soi mua bán đất hai giá, dân lo bị ‘ngâm’ lâu

Do đó, để giảm số tiền thuế phí phải nộp và phí công chứng, người dân thường kê khai giá nhà đất tại Hồ sơ công chứng với giá trị rất thấp, hầu hết lấy theo bảng giá đất do UBND tỉnh/thành phố ban hành.

Hình thức chuyển nhượng nhà đất ‘hai giá’ này không phải cá biệt mà đã trở nên phổ biến từ hàng chục năm nay. Nhưng từ 2022, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế bắt đầu siết chặt việc chuyển nhượng nhà đất ‘hai giá’, yêu cầu phải kê khai đúng giá trị mua bán. Điều này khiến không ít người ‘ngỡ ngàng’ khi hồ sơ bị trả đi trả lại nhiều lần do kê khai giá thấp hơn nhiều so với giá chuyển nhượng thực tế.

Chị Nguyễn Mai Hiền kể: Đầu năm nay tôi mua một mảnh đất 100m2, nhưng vẫn theo thói quen cũ nên ghi giá chuyển nhượng trong hồ sơ công chứng chỉ 200 triệu đồng. Tính ra số thuế phí tôi phải nộp là 5 triệu đồng (2,5%). Tuy nhiên, khi hồ sơ gửi lên, thì cơ quan thuế ấn định lại số tiền trên giá chuyển nhượng cao hơn hồ sơ công chứng cao hơn nhiều lần. Do đó, số thuế tôi phải nộp cũng nhiều hơn đáng kể.

“Dù sao tôi vẫn thấy may mắn hơn nhiều người là không bị trả lại hồ sơ chuyển nhượng. Từ đó tôi rút ra kinh nghiệm là để yên tâm khi giao dịch nhà đất thì tốt nhất từ lần sau tôi ghi sát với giá chuyển nhượng, chứ không kê khai thấp hơn giá mua bán thực tế nữa”, chị Hiền nói.

Theo Tổng cục Thuế, trong giai đoạn 1/1/2021 đến 15/1/2022, cơ quan thuế đã đấu tranh chống thất thu với 233.983 tổ chức, cá nhân có hồ sơ chuyển nhượng bất động sản (BĐS) qua đó tăng thu hơn 500 tỷ đồng và chỉ tính riêng giai đoạn 1/1/2022 đến 31/3/2022, cơ quan thuế các cấp đã thực hiện đấu tranh với 60.289 hồ sơ, số thu tăng hơn 326 tỷ đồng.

Với kết quả này cho thấy, người nộp thuế đã nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, chủ động khai tăng giá chuyển nhượng ngay từ ban đầu khi làm hợp đồng công chứng.

Cụ thể, tại TP. Hà Nội năm 2021 tăng 550 tỷ đồng so với năm 2020, tỷ lệ tăng 24% trong khi lượng hồ sơ tăng 11,7%; tại TP Hồ Chí Minh năm 2021 tăng 20% với năm 2020, 3 tháng đầu năm 2022 tăng 57,11% so với cùng kỳ. Cá biệt qua đấu tranh tại một số địa phương, các tổ chức cá nhân đã kê khai giá chuyển nhượng BĐS tăng từ 2-5 lần so với giá kê khai ban đầu.