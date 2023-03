Hàng chục nghìn căn hộ đua nhau mọc lên ở cửa ngõ phía Đông TP.HCM

Phân khu The Beverly Solari đang được xây dựng với 3 tiểu khu gồm 13 tòa tháp căn hộ cao 26-30 tầng. Trong đó, 4 block cao nhất là tiểu khu The Oasis đang trong quá trình hoàn thiện. Hai tiểu khu còn lại là The Tropical và The Sunset chỉ mới thi công lên sàn tầng 2. Đây còn là một trong những phân khu mà chủ đầu tư Vinhomes hợp tác với Mitsubishi cùng xây dựng.