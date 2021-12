Hàng chục cổ vật quý trăm năm tuổi bị mất cắp

Your browser does not support the audio element.

Từ giữa tháng 11 năm nay, đại diện các đình làng, nhà thờ họ liên tiếp trình báo Công an TP Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế) về việc bị mất cắp nhiều cổ vật, đồ thờ cúng… có giá trị với tuổi đời hàng trăm năm tuổi.

Từ thông tin trên, Công an TP Huế đã đăng thông tin cảnh báo để các nhà thờ họ, đình làng trên địa bàn cảnh giác, đồng thời lập chuyên án.

Qua nắm tình hình, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Huế phát hiện đối tượng Trần Đại Tường Nguyên (sinh năm 1986, trú tại phường Phú Thượng, TP Huế) vừa mới ra tù, có biểu hiện nghi vấn hoạt động trộm cắp tài sản.