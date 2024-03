Hàng chục cảnh sát vây bắt kẻ lạ mặt xông vào trường mầm non uy hiếp trẻ

Sáng 1/3, nguồn tin của phóng viên Dân trí cho biết, khoảng 9h cùng ngày Công an tỉnh Tiền Giang đã bắt được người đàn ông xông vào trường mầm non T.T.T. (phường 5, TP Mỹ Tho) uy hiếp trẻ bên trong. May mắn không bé nào bị ảnh hưởng sức khỏe.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7h hôm nay, một người đàn ông bất ngờ xông vào trường mầm non. Lúc này bên trong trường có khoảng hơn 100 trẻ.