Hàng chục bác sĩ, nhân viên y tế Hà Tĩnh nghỉ việc, chuyển công tác

Thế nhưng, trong hơn 2 năm qua do ảnh hưởng đại dịch COVID-19 nên nguồn thu hạn chế đã ảnh hưởng đến các hoạt động chi thường xuyên, đặc biệt là thanh toán tiền lương, các khoản phụ cấp trực, phẫu thuật, các khoản thu nhập nâng cao đời sống cho viên chức, người lao động.

Người dân đến khám bệnh tại một bệnh viện ở Hà Tĩnh. Ảnh: Trần Tuấn

Hiện nhiều đơn vị khó khăn trong tuyển dụng bác sĩ đa khoa về làm việc như Bệnh viện Phổi, Bệnh viện Phục hồi chức năng, Bệnh viện Y học cổ truyền, Trung tâm Y tế huyện Kỳ Anh, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật...

Năm 2022, số biên chế sự nghiệp thuộc Sở Y tế được giao là 3.190 biên chế viên chức. Trong đó, có 306 biên chế do ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí, 2.884 biên chế do đơn vị tự bảo đảm kinh phí.

Hiện có 2.383 viên chức và hợp đồng trong chỉ tiêu biên chế. Trong đó, có 299 người do ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí và 2.084 người do đơn vị tự đảm bảo kinh phí.

"So với số biên chế được giao thì hiện còn thiếu 807 viên chức. Trong đó, có 7 viên chức do ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí, 800 viên chức do đơn vị tự đảm bảo kinh phí" - báo cáo của Sở Y tế Hà Tĩnh nêu.