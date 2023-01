Hàng cà phê vỉa hè bị nghi dùng lại cốc 1 lần của thương hiệu nổi tiếng

Theo clip có thể thấy, trên thân cốc nhựa có in logo của chuỗi cà phê lớn ở Việt Nam. Điều này cũng gây khó hiểu cho người mua lẫn người xem clip bởi thông thường thì các hàng cà phê như vậy sẽ tự in tên quán mình hoặc đơn giản hơn là dùng loại cốc trong, không có in bất kì logo nào.

Điều đáng nói, dựa trên hình ảnh được ghi lại, một số cư dân mạng nhận xét rằng, nắp cốc hơi méo mó và có vẻ không thật sự sạch. Cùng với đó, những chiếc cốc chưa sử dụng được úp gần đó cũng có dính nước bên trong nên khiến người xem nghi ngờ về độ vệ sinh của chúng.



Cốc cà phê vỉa hè thoạt nhìn không khác gì cốc cà phê trong quán là mấy, tuy nhiên nắp cốc được nhiều người đánh giá là méo mó và khá mất vệ sinh. (Ảnh: @hklinh221)

Ngay sau khi đoạn clip được chia sẻ đã gây xôn xao dư luận, gây nên hai luồng ý kiến trái chiều.