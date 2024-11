Hãng bay Nhật bị trộm 12 chai rượu vang tại Tân Sơn Nhất

Từ việc thiếu rượu vang phục vụ trên chuyến bay, Tiếp viên trưởng All Nippon Airways đã báo cáo nhà chức trách, qua đó "khui" ra hành vi trộm cắp 12 chai rượu vang của nhân viên hàng không. Báo cáo tháng 10 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) về công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại nhắc đến một vụ trộm cắp hy hữu tại sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM). Theo phản ánh từ Tiếp viên trưởng của hãng hàng không All Nippon Airways (ANA, Nhật Bản), ngày 15/9, tổ bay không có rượu vang để phục vụ hành khách trên chuyến bay NH892 chặng TPHCM - Tokyo. Sân bay Tân Sơn Nhất (Ảnh: Ngọc Tân). Sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo Công ty Suất ăn hàng không (VACS) đã chỉ đạo xác minh, làm rõ nội dung phản ánh. Theo kết quả xác minh ban đầu, khoảng 1h ngày 15/9, 2 nhân viên (1 tài xế và 1 nhân viên giao nhận hàng hóa) đã thực hiện hành vi trộm cắp 12 chai rượu vang phục vụ trên chuyến bay của hãng ANA. Nhận thấy dấu hiệu vi phạm pháp luật, VACS đã chuyển giao vụ việc cho Công an quận Tân Bình (TPHCM) thụ lý. Công an đã mở rộng điều tra và xác minh thêm một số nhân viên khác của VACS đã phối hợp với nhân viên an ninh sân bay Tân Sơn Nhất để tiêu thụ số lượng rượu vang bị trộm cắp nêu trên. Công an quận Tân Bình đã thực hiện câu lưu với 5 nhân viên thuộc Công ty VACS và 5 nhân viên an ninh sân bay để tiếp tục điều tra. Thời gian tới, ACV khẳng định sẽ tăng cường tuyên truyền, quán triệt an ninh nội bộ, không để phần tử xấu dụ dỗ, mua chuộc, móc nối tiếp tay cho hành vi vận chuyển hàng hóa trái phép qua đường hàng không.