Hãng bán dẫn Trung Quốc thoát hiểm nhờ dùng công nghệ ‘cổ’

Hua Hong là nhà sản xuất chip lớn thứ hai Trung Quốc. Trong báo cáo kinh doanh quý III, công ty cho biết hầu như không bị ảnh hưởng trước những động thái từ Mỹ do chip của họ đi sau loại mới nhất vài thế hệ.

Nhà thầu sản xuất bán dẫn Hua Hong từ lâu luôn ở “chiếu dưới” so với công ty đồng hương SMIC. Dù vậy, các hạn chế của Mỹ lên công nghệ mới và khao khát tự chủ bán dẫn của Trung Quốc đã giúp Hua Hong trở thành tâm điểm.

Các chuyên gia cho rằng, Trung Quốc phải đánh giá lại chuỗi cung ứng bán dẫn nội địa sau khi Washington áp quy định nhằm cản trở phát triển chip mới. Nhờ tập trung vào chip cũ, Hua Hong có thể được Bắc Kinh yêu thích và hưởng lợi từ chính sách hỗ trợ hay nguồn vốn.

Từ tháng 10, Washington giới thiệu hàng loạt biện pháp hạn chế sâu rộng, cấm doanh nghiệp Mỹ xuất khẩu công nghệ để sản xuất chip đời mới. Điều đó khiến cho SMIC khó theo kịp các đối thủ như TSMC.

Trả lời Financial Times, Hua Hong cho biết, sẽ tiếp tục tìm cách thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước do cần chi phí vốn lớn để mở rộng công suất. So với SMIC, Hua Hong theo đuổi chiến lược hoàn toàn khác, đó là tối ưu hóa kỹ thuật sản xuất các con chip cũ để tối đa hóa hiệu suất, mức độ ổn định của sản phẩm. Chúng được dùng trong IoT, thiết bị viễn thông 5G và xe điện.