Hanbin tung MV debut, netizen dự đoán 'bão flop chứ còn gì'

Tuy tên ca khúc là Bad News nhưng TEMPEST lại mang đến một năng lượng tươi sáng và màn trình diễn vũ đạo cực kỳ mạnh mẽ. Thành viên Hanbin xuất hiện với rất nhiều line và tỏa sáng trong MV.

MV Bad News - TEMPEST