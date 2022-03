Hanbin Ngô Ngọc Hưng cẩn thận 'toang' vì sớm mắc bệnh ngôi sao!

Mới đây, bài đăng thông tin về việc anh chàng tân binh người Việt bị lập group antifan đã tạo ra làn sóng chỉ trích của nhiều fan Việt.

Những ngày vừa qua, việc xuất hiện một nhóm antifan của Ngô Ngọc Hưng tại Việt Nam khiến không ít người xôn xao. Theo đó, nhóm này lập hẳn một fanpage với tên gọi công kích Hanbin Ngô Ngọc Hưng sau khi nam ca sĩ debut tại Hàn Quốc chưa bao lâu.

Theo loạt bài đăng, Hanbin bị group antifan tố có thái độ vô lễ với tiền bối khi tham gia show Music Bank. Trong hình ảnh được đăng tải còn có hình cap bằng chứng Hanbin không cúi chào lúc Jang Wonyoung (IVE) đi ngang qua.

Trong khi câu chuyện này vẫn còn đang gây tranh cãi trong các hội nhóm thì mới đây, Hanbin Ngô Ngọc Hưng tiếp tục dính vào một bài "bóc mẽ" khác.