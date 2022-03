Hanbin Ngô Ngọc Hưng bị anti-fan 'tố' vô lễ với tiền bối

Chưa dừng lại ở đó, fanpage này mới đây cũng có bài tố Hanbin có thái độ vô lễ với tiền bối.

Cụ thể, khi tham gia chương trình Music Bank, Hanbin được cho rằng đã không cúi đầu chào các thành viên nhóm nhạc IVE.

Hanbin có thái độ vô lễ với tiền bối ?

Tại Hàn Quốc, việc hậu bối cúi đầu chào hỏi các tiền bối đã trở thành một thông lệ, một nét đẹp văn hóa truyền thống. Người Hàn rất coi trọng cấp bậc và tôn ti trật tự, chính vì vậy bất cứ hậu bối nào không chào hỏi, cúi chào tiền bối một cách nghiêm túc đều bị coi là thiếu tôn trọng, không lễ phép và thường hứng chịu mũi dùi từ công chúng.

Đặc biệt, dư luận càng khắt khe hơn với các nghệ sĩ bởi họ là người của công chúng. Từng hành động dù là nhỏ nhất của thần tượng hay nghệ sĩ đều có ảnh hưởng lớn đến các fan. Việc các nghệ sĩ thiếu lễ phép với những tiền bối có tuổi nghề nhiều hơn sẽ tạo nên tấm gương xấu cho người hâm mộ.