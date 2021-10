Han So Hee xinh ngất ngây trong buổi ra mắt phim 'My name', tâm sự: 'Nhân vật của tôi thật thảm hại'

Nội dung phim bắt đầu khi vào lần sinh nhật lần thứ 17, Jiwoo (Han So Hee) chứng kiến cái chết của cha mình và tự tìm ra kẻ đã giết cha. Cô tiếp cận người bạn lâu năm của cha, Mujin (Park Hee Soon) cũng đồng thời là ông chủ của Dongcheon, tổ chức buôn bán ma túy lớn nhất trong nước.

Chắc chắn với 'mọt phim' Hàn, tháng 10 này họ sẽ không thể nào bỏ qua My name - bộ phim có sự góp mặt của kiều nữ Han So Hee, khi cô nàng 'tiểu tam' ngày nào của Thế giới hôn nhân sẽ thay đổi hình tượng trở thành cảnh sát ngầm có tài đánh đấm cực đỉnh và không sợ bất cứ ai.

Jiwoo than thở về việc cảnh sát không tiến hành điều tra và cô không thể khoanh tay đứng nhìn mà không làm gì được. Mong muốn tha thiết của cô là trả thù cho cái chết của cha mà chính cô chứng kiến. Mujin tiết lộ rằng một sĩ quan cảnh sát đã giết cha của Jiwoo và cho cô cơ hội để có một nhân dạng mới là Oh Hyejin và làm việc với tư cách là một cảnh sát cảnh sát chìm.

Hôn nay (5/10), đoàn phim My name đã có buổi họp báo ra mắt khán giả. Trong trang phục màu tối chủ đạo, tất cả đều rạng rỡ và sang trọng. Nhất là Han So Hee, cô luôn là tâm điểm của mọi ánh nhìn. Nữ diễn viên 9x tâm sự về nhân vật của mình trong My name: "Tôi thấy nhân vật của mình thật thảm hại. Tôi không nghĩ Jiwoo nên dành cả tuổi thanh xuân tươi đẹp của mình để truy tìm kẻ giết cha mình, nhưng tôi thực sự ngưỡng mộ sự kiên trì của cô ấy".