Han So Hee xấu hổ khi được yêu mến chỉ nhờ ngoại hình

Han So Hee nổi lên như một hiện tượng vào năm 2020 khi tham gia trong bom tấn truyền hình The World Of Married. Trong phim, cô vào vai người thứ ba Yeo Da Kyung xen giữa gia đình nam nữ chính.

Vai diễn mở đường giúp cô góp mặt trong danh sách đề cử các giải thưởng danh giá, đồng thời xuất hiện dày đặc trên các tạp chí thời trang, trở thành đại sứ thương hiệu. Nhờ vẻ ngoài xinh đẹp, sắc sảo, Han So Hee không hề bị ghét bỏ dù đóng vai "tiểu tam".

Ngoài đời, Han So Hee được mệnh danh là "Tiểu Song Hye Kyo" nhờ gương mặt có nét giống với sao phim Hậu Duệ Mặt Trời.