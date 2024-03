Han So Hee và tình mới nhận cơn mưa tức giận của cộng đồng mạng

Ngày 15/3, mạng xã hội châu Á bùng nổ trước lùm xùm tình ái giữa bộ ba Han So Hee, Ryu Jun Yeol và Hyeri. Bắt đầu từ sáng 15/3, tin đồn Ryu Jun Yeol và Han So Hee hẹn hò lan truyền sau khi một cư dân mạng trông thấy hai ngôi sao Hàn đình đám đi nghỉ cùng nhau ở Hawaii.



Han So Hee và Ryu Jun Yeol đều thừa nhận mối quan hệ tình cảm (Ảnh: News).

Ngay sau đó, công ty quản lý của Ryu Jun Yeol xác nhận anh đang ở Hawaii nhưng từ chối bình luận về tin đồn yêu đương. Trong khi đó, phía Han So Hee bác bỏ bằng cách đưa ra phản hồi rằng nữ diễn viên đang đi nghỉ ngơi với bạn bè thân thiết, và từ chối bình luận về vấn đề đời tư của nghệ sĩ.

Ồn ào trở nên căng thẳng khi tình cũ của Ryu Jun Yeol - Hyeri - chia sẻ hình ảnh có bối cảnh giống hệt Hawaii cùng dòng chữ: "Thú vị quá". Đồng thời, nữ ca sĩ cũng bỏ theo dõi bạn trai cũ trên Instagram. Loạt động thái này được cho là phản ứng của Hyeri trước tin tức Ryu Jun Yeol và Han So Hee bí mật hẹn hò.

Sau đó ít tiếng, Han So Hee đáp trả bằng một bài đăng trên Instagram, khẳng định mình không phải người thứ ba cùng dòng trạng thái: "Tôi cũng thấy điều này thú vị".

Trước phản ứng của Han So Hee, dân mạng nhanh chóng tìm ra những chứng cứ về việc nữ diễn viên hẹn hò tài tử Ryu Jun Yeol. Sáng 16/3, nữ diễn viên của bộ phim My name cuối cùng lên tiếng thừa nhận mối quan hệ, gửi lời xin lỗi tình cũ của bạn trai. Han So Hee khẳng định cô và bạn trai bắt đầu tìm hiểu khi anh đã chia tay người cũ.