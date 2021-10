Han So Hee tham gia đóng phim mới của đạo diễn ‘Vicenzo’?

Why Did You Come To My House được chắp bút bởi biên kịch Chae Yoon củaShe Would Never Know và do Kim Hee Won của Vicenzo làm đạo diễn. Bộ phim dài 4 tập dự kiến sẽ ra mắt vào nửa đầu năm 2022 trên nền tảng Internet.

Han So Hee sinh năm 1994, là nữ diễn viên nổi tiếng người Hàn Quốc. Cô đã tham gia diễn xuất trong nhiều phim như Money Flower, Lang quân 100 ngày... và trở nên nổi tiếng sau vai diễn Yeo Da Kyung trong Thế giới hôn nhân. Trong năm 2021, cô có hai bộ phim lên sóng là Nevertheless và My Name đều thu hút được sự quan tâm từ khán giả.